На Прикарпатті знайшли рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України (фото)

В Івано-Франківській області, у селі Джурів Коломийського району, місцева мешканка натрапила на рідкісний гриб — мутин собачий (Mutinus caninus).

Про це жінка повідомила у місцевій групі в соцмережі Facebook, зазначивши, що раніше бачила дописи про гриб, але не сподівалася знайти його особисто.

«Ріс на трухлявій деревині покритій мохом. Його висота приблизно 5-7 см. Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., с. Джурів. 28.08.'25р.», — написала вона.

Мутин собачий відноситься до родини Веселкові та занесений до Червоної книги України. Гриб росте на трухлявій деревині, покритій мохом, і досягає висоти близько 5–7 см.

