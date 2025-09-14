ТСН у соціальних мережах

358
1 хв

На Прикарпатті знайшли рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України (фото)

Мешканка села Джурів натрапила на рідкісний гриб з Червоної книги.

Наталія Магдик
Гриб

Гриб / © Facebook

В Івано-Франківській області, у селі Джурів Коломийського району, місцева мешканка натрапила на рідкісний гриб — мутин собачий (Mutinus caninus).

Про це жінка повідомила у місцевій групі в соцмережі Facebook, зазначивши, що раніше бачила дописи про гриб, але не сподівалася знайти його особисто.

«Ріс на трухлявій деревині покритій мохом. Його висота приблизно 5-7 см. Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., с. Джурів. 28.08.'25р.», — написала вона.

Мутин собачий відноситься до родини Веселкові та занесений до Червоної книги України. Гриб росте на трухлявій деревині, покритій мохом, і досягає висоти близько 5–7 см.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що величезний гриб знайшли просто посеред Чернігова. На вулиці Магістратська чоловік натрапив на дощовик-велетень.

358
