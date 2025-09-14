- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 358
- Час на прочитання
- 1 хв
На Прикарпатті знайшли рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України (фото)
Мешканка села Джурів натрапила на рідкісний гриб з Червоної книги.
В Івано-Франківській області, у селі Джурів Коломийського району, місцева мешканка натрапила на рідкісний гриб — мутин собачий (Mutinus caninus).
Про це жінка повідомила у місцевій групі в соцмережі Facebook, зазначивши, що раніше бачила дописи про гриб, але не сподівалася знайти його особисто.
«Ріс на трухлявій деревині покритій мохом. Його висота приблизно 5-7 см. Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., с. Джурів. 28.08.'25р.», — написала вона.
Мутин собачий відноситься до родини Веселкові та занесений до Червоної книги України. Гриб росте на трухлявій деревині, покритій мохом, і досягає висоти близько 5–7 см.
