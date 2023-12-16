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На пункті пропуску "Краківець-Корчова" помер ще один український водій, який очікував перетину кордону з Польщею

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На пункті пропуску "Краківець-Корчова" помер ще один український водій, який очікував перетину кордону з Польщею

Пункт пропуску "Краківець - Корчова" / Фото: Держприкордонслужба України

Це вже третій випадок смерті українського водія від початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

На польсько-українському кордоні на КПП "Краківець-Корчова" у суботу 16 грудня помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, передає "Суспільне".

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії", — зазначив Балін.

Це вже третій випадок смерті українського водія від початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Нагадаємо, станом на суботу, 16 грудня, на пунктах пропуску на кордоні з Польщею в’їзду до України очікують 2400 вантажних автомобілів.

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