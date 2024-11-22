На пункті пропуску на кордоні обмежили пропуск транспорту: де і коли

Рух пішоходів обмежувати не будуть.

На кордоні з Румунією на одному з пунктів пропуску запровадили обмеження на пропуск транспорту від 22 листопада. Воно діятиме 35 днів.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" частково призупинить пропуск транспортних засобів", — наголошують прикордонники.

За інформацією румунської сторони, через аварійний стан конструкції мосту через річку Тиса та з метою проведення робіт з його відновлення здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено — від понеділка до п’ятниці від 09:00 до 15:30.

"Рух пішоходів у цьому пункті пропуску зупинятися не буде", — констатують прикордонники.

Як повідомлялося, на Закарпатті з'являться нові пункти пропуску. Зокрема, для руху порожніх вантажівок буде відкрито пункт пропуску "Лужанка". Це дасть змогу розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною "Чоп - Захонь".

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