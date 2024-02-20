На пункті пропуску "Шегині-Медика" не пропускають жодної вантажівки

Станом на обід вівторка, 20 лютого на пункті пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею протестувальники не пропускають жодної вантажівки.

Про це повідомляє "24 канал".

Зазначається, що виникла черга і з легкових автомобілів. Крім того, поляки перекрили залізничний пункт пропуску, що розташований неподалік.

Зазначається, що автомобільна черга із ваговозів розпочинається біля польського Перемишля. Видання пише, що ситуація на інших КПП схожа. Автомобілі стоять по кілька діб у цій черзі, а за останню добу просунулися усього на триста метрів.

Хоч легкові автівки та автобуси пропускають, але через протести утворився затор, який доводиться об'їжджати.

"Буквально одна – дві фури учора, можливо, і проїжджали. Однак за час поки ведуча "24 Каналу" Софія Трощук, перебуває на польському кордоні, то жодної великогабаритної машини не пропустили.

"Узагалі не пропускають. Те, що вони говорять, мовляв, пропускають машину на годину - це все брехня. Ніхто цього не робив", - розповів водій заблокованої вантажівки.

Натомість польські протестувальники відмовляються коментувати свої дії українським журналістам і намагаються їх уникати.

У черзі на польсько-українському кордоні стоять також ті ваговози, що везуть техніку та зброю. Так, британський підприємець і волонтер Назар повідомив, що мінімальна затримка для фур наразі становить три дні: "До усіх цих акцій фури за 3 дні доїжджали до Києва та виїжджали назад. Зараз це займає 14 днів".

Як повідомлялося, польські протестувальники розпочали більш жорстке блокування кордону та обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Ситуація на КПП ускладнена. На деяких пунктах пропуску блокують усі види транспорту.

Читайте також: