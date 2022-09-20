"На Путіна зростає тиск": колишній заступник генсека НАТО про плани РФ після блискавичного бліцкригу ЗСУ на Харківщині

Також Кремль і далі буде намагатися енергетично шантажувати Європу.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив колишній помічник міністра оборони США зі справ міжнародної безпеки та колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

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"Росія, швидше за все, перегрупує свої сили якомога краще, як тільки зможе, з метою стабілізації поля бою, намагаючись скасувати принаймні деякі нещодавні досягнення України та консолідувати контроль над Донбасом. На Путіна зростає тиск з боку прихильників жорсткої лінії з метою посилення конфлікту, враховуючи загальну мобілізацію. Однак я вважаю, що він продовжуватиме опиратися цьому кроку, бо це може спровокувати громадську опозицію війні, поки що незначну, але яка зрештою може поставити під загрозу контроль над владою Путіна", - сказав він.

Александр Вербшоу також вважає, що Кремль і далі буде намагатися шантажувати Європу енергоресурсами, щоправда, скоріш за все, безрезультатно..

"Путін все ще сподівається, що російський енергетичний шантаж підірве європейську підтримку санкцій з настанням зими, і що США та їхні союзники втомляться від тягаря озброєння України перед обличчям російських загроз ескалації. Однак Путін недооцінив єдність союзників на початку вторгнення, і, швидше за все, він знову помилиться", - вважає ексзаступник генсека НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброї.

Як повідомлялося, Байден застеріг Путіна щодо застосування хімічної чи ядерної зброї проти України.

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