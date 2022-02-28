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На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло понад мільярд гривень: реквізити

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На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло понад мільярд гривень: реквізити

НБУ

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

Українці та іноземці перерахували на відкритий Нацбанком спецрахунок для підтримки Збройних сил понад 1 млрд грн в еквіваленті, з яких 450 млн грн НБУ перерахував на потреби Нацгвардії.

Про це повідомили в НБУ 28 лютого.

Згідно з повідомленням регулятора, гроші надходили від громадян та підприємств України, а також міжнародної спільноти, зокрема США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

"Допомогти ЗСУ можна, просто здійснивши переказ за допомогою платіжної картки будь-якого банку будь-якої країни світу, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок Нацбанку", ­– підтвердив НБУ.

Нагадаємо, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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