На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло понад мільярд гривень: реквізити

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.
Українці та іноземці перерахували на відкритий Нацбанком спецрахунок для підтримки Збройних сил понад 1 млрд грн в еквіваленті, з яких 450 млн грн НБУ перерахував на потреби Нацгвардії.
Про це повідомили в НБУ 28 лютого.
Згідно з повідомленням регулятора, гроші надходили від громадян та підприємств України, а також міжнародної спільноти, зокрема США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.
"Допомогти ЗСУ можна, просто здійснивши переказ за допомогою платіжної картки будь-якого банку будь-якої країни світу, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок Нацбанку", – підтвердив НБУ.
Нагадаємо, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.
Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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