На ремонт піде не один день: у Миколаєві через аварію повністю припинено водопостачання

У Миколаєві через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману повністю припинено подачу води.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Миколаївводоканал".

"На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, тому до міста подаватись вода взагалі не буде. Скільки часу потрібно для ремонтних робіт? Наразі з цього питання визначаються фахівці ДКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт піде не один день", - наголосили на підприємстві та додали, що аварія сталася не внаслідок бойових дій.

Зазначається, що фахівці намагатимуться якомога швидше відновити подачу води до міста.

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Нагадаємо, через бойові дії поблизу Миколаєва у середині квітня було пошкоджено дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто з Дніпра. Від 13 травня водопостачання житлових будинків міста було відновлено, проте воду постачали з Дніпро-Бузького лиману, тому її використовували лише для побутових справ.

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