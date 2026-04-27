На ремонті техніки для ЗСУ “відмили” 580 млн грн: деталі схеми (фото)

На ремонті техніки ЗСУ «відмили» 580 мільйонів / © Національна поліція України

Приватне підприємство, яке отримало понад 2,5 млрд грн на обслуговування військової техніки Збройних сил України, привласнило майже 580 млн грн через мережу фіктивних компаній.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Як працювала схема «відмивання»

За даними правоохоронців, підрядник перераховував кошти оборонних контрактів на рахунки «конвертаційного центру». У документах зазначалася закупівля запчастин, проте фактично гроші знімали готівкою та передавали замовникам.

Слідство встановило понад 40 фіктивних підприємств, які обслуговували схему. Директорами деяких фірм виявилися громадяни України, які від 2014 року проживають у так званій «днр» та підтримують російську агресію. Серед них — чинна вчителька, яка має російську державну відзнаку. Засновниками інших компаній значилися вигадані громадяни Польщі.

Повідомляється, що у грудні минулого року підозру отримали троє осіб: керівник «конвертцентру», співорганізатор та бухгалтерка. Після цього фігуранти намагалися тиснути на слідчого.

«Ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за „роботу“ пропонували 2000 доларів», — зазначили в поліції.

Які збитки це принесло державі

Експерти з’ясували, що через махінації з податками держава втратила 100 млн грн, а загалом ділки «відмили» майже 580 млн грн. Нещодавно на Дніпропетровщині провели 40 обшуків, під час яких вилучили документи, техніку, машини та 2 млн грн готівкою. Через це підозру отримали ще семеро людей, п’ятьох із них уже затримали.

Дії фігурантів кваліфіковані за статтями 255 (створення злочинної організації), 209 (легалізація майна) та 212 (ухилення від сплати податків) ККУ. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі вирішується питання про арешт їхніх активів для відшкодування збитків державі.

Викриття проводилося спільно з Держфінмоніторингом та Податковою службою під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

