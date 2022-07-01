На річках Закарпаття та в Івано-Франківській області очікується підвищення рівня води.
Приводом тому можуть стати дощі, які прогнозуються на 2-3 липня.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, на річках Закарпаття та в річках басейну Дністра в Івано-Франківській області очікується підвищення рівня води на 0,2 — 0,8 метрів над поточним рівнем. Негативних наслідків не прогнозується.
“В місцях проходження сильних злив очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку, різке підвищення рiвнiв води на малих водотоках з пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах внаслiдок захаращення русел та водовiдвiдних канав. У гiрських районах iснує загроза формування окремих селевих потоків - ІІ рiвень небезпеки”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ і скількох людей ще шукають.
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