На річках Закарпаття та в Івано-Франківській області очікується підвищення рівня води

На річках Закарпаття та в Івано-Франківській області очікується підвищення рівня води

На річках Закарпаття та в Івано-Франківській області очікується підвищення рівня води.

Приводом тому можуть стати дощі, які прогнозуються на 2-3 липня.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, на річках Закарпаття та в річках басейну Дністра в Івано-Франківській області очікується підвищення рівня води на 0,2 — 0,8 метрів над поточним рівнем. Негативних наслідків не прогнозується.

“В місцях проходження сильних злив очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку, різке підвищення рiвнiв води на малих водотоках з пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах внаслiдок захаращення русел та водовiдвiдних канав. У гiрських районах iснує загроза формування окремих селевих потоків - ІІ рiвень небезпеки”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ і скількох людей ще шукають.

Читайте також: