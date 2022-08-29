На Рівненщині викрили жительку Сарн, яка "зливала" дані про переміщення військових ЗСУ: фото

СБУ викрила росіянку, яка вже тривалий час проживає на Рівненщині. Вона здавала ФСБ дані про переміщення ЗСУ. Також викрито ще двох жителів Рівненщини, які в соцмережах прославляли рашистів.

СБУ викрила на Рівненщині жительку міста Сарни, яка фотографувала військову техніку та українських військових на вулицях міста і передавала ці дані російській ФСБ. Жінка, є громадянкою Росії, але багато років проживає у Рівненській області. Також прихильниця "руського міра" заперечувала обстріли армією РФ мирного населення України.

Зловмисниці вже повідомили про підозру, інформує пресслужба Рівненськї обласної прокуратури.

"Використовуючи програму для миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp, підозрювана надсилала ці фото із коментарем щодо напрямку руху Збройних Сил України на даний час невстановленим особам, таким чином поширюючи інформацію про рух ЗСУ, з можливістю їх ідентифікації на місцевості", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до держави Україна, жінка заперечувала обстріли армією РФ мирного населення та підтримувала так званої "спецопераціїю".

Жительці Сарн оголосили про підозру у поширенні інформації про рух Збройних Сил України, а також у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зазначимо, що сьогодні, 29 серпня, Управління СБУ в Рівненській області повідомило про викриття трьох прихильників окупантів, серед яких - громадянка РФ, яка здавала позиції військових ЗСУ.

"Встановлено трьох мешканців Рівненської області, які, використовуючи заборонену соціальну мережу "Одноклассники", поширювали антиукраїнські матеріали, прославляли рашистів та відкрито виправдовували російську агресію", - йдеться у повідолменні.

Під час проведених обшуків у помешканнях підозрюваних, правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, блокноти та чорнові записи.

"Оперативники встановили, що крім поширення деструктивної пропаганди, одна із підозрюваних – громадянка рф, здійснювала листування з представником фсб рф, якій надала фото військової техніки, що рухалася через один із населених пунктів Рівненської області, а також – дані про місце перебування військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення іншим зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 436-2 КК України.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 28 серпня, під час авіаудару по Сарнах Рівненської області випустили чотири ракети типу Х-101 з літаків ТУ-22. Загарбники цілились по об'єкту військової інфраструктури міста Сарни.

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