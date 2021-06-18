На ринках України продовжують дешевшати овочі: які нині ціни на тепличні огірки та помідори

Причина - збільшення пропозиції.

Попри негоду, яка панувала від початку літа і уповільнювала дозрівання тепличних томатів і огірків, ціни на овочі в Україні продовжують знижуватися.

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Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що на ринку відбулося поступове збільшення пропозиції тепличних овочів, а з огляду на те що якість останніх партій, зокрема огірків, високою назвати було складно, продавці все частіше поступалися покупцям.

Таким чином, наразі ціни на оптові партії огірків з українських комбінатів знизилися до 7-12 грн/кг, водночас продукція із плівкових теплиць надходила до продажу ще дешевше - по 4-5грн/кг. Експерти додають, що у найближчий час через покращення погоди пропозиція огірка продовжить зростати, що буде відображатися і на вартості.

Що стосується томатів, то ціни на них протягом тижня, що минає, продавцям вдалося утримати на більш високому рівні - 20-32 грн/кг. Однак це все одно дешевше, ніж тижнем раніше, коли помідори коштували 26-35 грн/кг.

У EastFruit зазначають, що нинішні ціни на тепличні помідори в Україні поки що продовжують залишатися вищими, ніж рік тому, як мінімум на 10%. Причиною цього є присутність на полицях роздрібних мереж України досить значних обсягів імпортної продукції виробництва Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні продовжує дешевшати полуниця.

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