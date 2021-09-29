На Рівненщині 19-річний мотоцикліст потрапив у ДТП: хлопцеві відірвало пів ноги

На Рівненщині 19-річний мотоцикліст потрапив у ДТП: хлопцеві відірвало пів ноги

Юнак керував двоколісним транспортом без захисного мотошолому та не мав посвідчення водія.

Дорожньо-транспортна пригода за участю місцевого мешканця, який керував мотоциклом Bird, сталася увечері у вівторок, 28 вересня, в центрі Старого Села у Сарненському районі Рівненщини.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Про аварію правоохоронцям стало відомо від медиків, які надавали допомогу потерпілому. У 19-річного хлопця лікарі діагностували травматичну ампутацію гомілки, перелом стегнової кістки та госпіталізували його у хірургічне відділення.

За попередньою інформацією, мотоцикліст зіткнувся з іншим транспортним засобом. Також відомо, що він керував двоколісним без захисного мотошолому та не мав посвідчення водія.

На місці ДТП поліцейські виявили лише сліди від аварії, зокрема, уламки мотоцикла. Самого транспортного засобу не було.

“Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, зокрема можливих інших причетних до неї учасників та місце знаходження мотоцикла”, - йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вирішується питання про внесення відомостей за статтею 286 КК України.

Нагадаємо, вранці 29 вересня на автодорозі "Львів-Тернопіль" неподалік села Тарасівка маршрутка сполученням "Львів-Липівка" перекинулась внаслідок зіткнення з автомобілем "Фольксваген".

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