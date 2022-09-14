На Рівненщині 44-річну жінку засудили за домашнє насильство над чоловіком

На Рівненщині дружину засудили за домашнє насильство над чоловіком. За словами постраждалого, 44-річна жінка відкрито зраджувала та не впускала його додому, при цьому вчиняючи постійні конфлікти, інколи із застосуванням фізичної сили.

Про це розповіли в Рівненській обласній прокуратурі.

Чоловік звернувся до правоохоронців у січні 2022 року та повідомив про фізичне і психологічне насильство. У ході розслідування було зібрано достатню кількість доказів, на основі яких у суді прокурором вину обвинуваченої доведено повністю.

Встановлено, що жінка вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, однак належних висновків для себе не зробила.

Вироком Зарічненського районного суду обвинуваченій призначено покарання у вигляді громадських робіт.

Нагадаємо, зниклу мешканку села Волошки неподалік Рівного поліція знайшла повішеною в чагарниках. На тілі слідів насильницької смерті не виявили.

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