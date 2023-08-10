На Рівненщині 96-річна жінка вперше отримала закордонний паспорт: поїде в Амстердам

На Рівненщині 96-річна Наталія Коспа отримала свій перший закордонний паспорт.

Про це передає "Суспільне".

Бабуся розповіла, що виробляє закордонний паспорт, щоб поїхати до Нідерландів, в Амстердам, де проживає її онука.

"Я вже у 1977 році Союз об'їздила, облетіла, пароплавом об'їздила, то мені не перший раз. Але це ризик. Уже не ті літа, щоб це витримати. Але дух витримає, тіло вже не те... Онука в літаку з нідерландцем познайомилася – і він її забрав. Я зв'язана з нею кровно і душею, вони сюди приїжджають, а я хочу побачити, де вони і як там (живуть. – Ред.)", – каже Наталія Коспа.

Була зв'язковою УПА

1943 року пані Наталія Коспа була зв'язковою УПА. Її, тоді ще 17-річну, радянська влада ув'язнила на два роки. Методи росіян до українців були такими ж жорстокими, як і зараз – її допитували і катували чотири дні поспіль.

"Я ще молодесенька, викликали. Самі вони сидять, а четверо стало мене обробляти. Питають: "Да ти же гаваріла!". А я ж нічого не говорила, вони самі приписали мені не мої слова і хотіли, щоб я розписалася. Не давали ні сісти, ні лягти", – пригадує борчиня за незалежність.

Після гостювання бабуся обіцяє повернутися до України

Після візиту за кордон 96-річна бабуся обіцяє повернутися до України.

"Хочу світ побачити. Я багато книжок читала, я знаю, що, де і як. То я хочу ще і своїми очима побачити. В Україну повернуся відразу, бо довго ніде не можу бути – не хочу вмирати ніде, тільки в Україні", – каже Наталія Коспа.

Раніше у Мінекономіки підрахували, скільки мільйонів українців виїхало за кордон через війну.