На Рівненщині в ДТП загинув 1-місячний малюк – деталі трагедії

32-річна жінка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом із дитячою коляскою, як на неї раптомо наїхала автівка.

У місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Немовля загинуло на місці.

Про це передає поліція Рівненської області.

"Сьогодні, 21 січня, близько 16:45 на вулиці Парковій водій автомобіля Dacia, 49-річний житель Вараша, допустив наїзд на 32-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході із дитячою коляскою", – йдеться в повідомленні.

Від удару немовля випало із візка. Дитину госпіталізували до реанімації. Проте життя хлопчика, якому виповнився лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер.

Місце ДТП

Жінка попередньо не травмувалась, однак її іще обстежують медики. Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Нагадаємо, що у Вінниці 22-річний водій елітного Mercedes зухвало збив двох дівчат на "зебрі".

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