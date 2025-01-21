На Рівненщині в ДТП загинув 1-місячний малюк – деталі трагедії

32-річна жінка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом із дитячою коляскою, як на неї раптомо наїхала автівка.
У місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Немовля загинуло на місці.
Про це передає поліція Рівненської області.
"Сьогодні, 21 січня, близько 16:45 на вулиці Парковій водій автомобіля Dacia, 49-річний житель Вараша, допустив наїзд на 32-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході із дитячою коляскою", – йдеться в повідомленні.
Від удару немовля випало із візка. Дитину госпіталізували до реанімації. Проте життя хлопчика, якому виповнився лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер.
Жінка попередньо не травмувалась, однак її іще обстежують медики. Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.
Нагадаємо, що у Вінниці 22-річний водій елітного Mercedes зухвало збив двох дівчат на "зебрі".
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