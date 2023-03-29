На Рівненщині авто перекинулося і стало пасткою для жінки з дитиною: коп випадково відзняв порятунок

Він допоміг людям вибратися з автівки, яка опинилася в кюветі догори дриґом.

На Рівненщині поліцейський звільняв 27-річну матір із донькою, які потрапили в ДТП, коли їхали до лікарні. Авто злетіло з дороги в кювет і перекинулося на дах, люди вибратися з нього не змогли, зазначають в ТСН.

Як усе було - зафіксувала нагрудна камера копа. Перекинуту машину офіцер поліції побачив дорогою на чергування.

Водійка пояснила, що її занесло на слизькій трасі. Двері машини після удару заклинило, вони не відчинялися. Тому коп розбив скло і допоміг вибратися матері з дитиною.

На службовому авто відвіз їх до медзакладу. Дівчинка та її мама в аварії серйозних травм не зазнали, тож лікарі відпустили їх додому.

Нагадаємо, що напередодні на Хмельниччині через ожеледицю зазнав аварії автобус. Транспорт перекинувся у кювет із 25 пасажирами. Повідомлялося про щонайменше двох тяжкопоранених.

Загалом через різке погіршення погоди в багатьох областях України почалася ожеледиця на дорогах, тож і збільшилась кількість ДТП. Як водіїв, так і пішоходів закликають бути обачними. Водіїв просять бути обережними на дорогах і дотримуватися дистанції між автомобілями.

Наприкінці березня до Києва також знову повернулася зима. Мінусова нічна температура та опади у вигляді снігу утворили на дорогах ожеледицю. Через рвучкий вітер повалило дерева в одному з районів столиці. Частину Лівого берега знеструмлено.

Пориви вітру до 20-ти метрів за секунду та налипання мокрого снігу синоптики прогнозують і найближчої доби. Удень температура триматиметься на позначці два градуси тепла. Зимовою погода в столиці буде до кінця тижня.

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