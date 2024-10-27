На Рівненщині батько з сином підірвалися на гранаті: обидва загинули

У Сарненському районі у гаражі виявила тіла двох чоловіків.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"У приміщенні здетонувала граната "Ф-1", вибухотехніки вилучили її уламки", - йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що загиблі - це батько та син, які приїхали до Рівненщини з Луганської області

За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.

Наразі слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік.

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