На Рівненщині брат займався сексом з сестрою: як його покарали

У прокуратурі повідомили, що це було "за взаємною згодою".

У Рівненській області до 5 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який займався сексом з неповнолітньою сестрою.

Про це повідомила прокуратура Рівненської області.

За даними слідства, житель Рівненського району неодноразово займався сексом зі своєю неповнолітньою сестрою. Його викрили, коли дівчина проходила медичний огляд. Тоді потерпілій було 15 років, а підозрюваному - 27.

Прокурори довели у суді, що чоловік, знаючи, що дівчина неповнолітня, роздягав її та торкався статевих органів. Також брат за взаємною згодою неодноразово вступав у природні статеві зносини із сестрою.

Чоловіку інкримінували ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156 КК України. Гощанський районний суд Рівненської області засудив його до 5 років та 1 місяця позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину.

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