На Рівненщині бурштинокопачі напали на працівників СБУ: внаслідок стрілянини поранено 5 осіб

На Рівненщині бурштинокопачі напали на працівників СБУ: внаслідок стрілянини поранено 5 осіб

На працівників СБУ напали місцеві мешканці, озброєні сокирами, ножами, бензопилами та травматичною зброєю. Правоохоронці у відповідь відстрілювалися.

На Рівненщині 10 лютого сталася сутички між працівниками СБУ та бурштинокопачами.

Про це інформує Управління СБУ в Рівненській області.

За словами правоохоронців, у с. Єльне Сарненського району на них напали місцеві мешканці, озброєні сокирами, ножами, бензопилами та травматичною зброєю.

У відповідь працівники СБУ почали стріляти. В результаті було поранено п’ятьох місцевих мешканців та трьох співробітників СБУ. Небезпеки їх життю немає, після надання їм медичної допомоги четверо від госпіталізації відмовились.

Службі безпеки все ж вдалося встановити місцевих мешканців, які займалися незаконним видобутком бурштину. Проти копачів відкрили кримінальні провадження за статтями "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу..."; "Масові заворушення", та "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Тим часом ДБР перевіряє правомірність дій співробітників СБУ, які відкрили вогонь у бік бурштинокопачів.

"Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї", — йдеться в повідомленні.

Працівникам СБУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, що під час масових обшуків на Волині викрили злочинну групу, яка переправляла через Польщу до ОАЕ бурштин.

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