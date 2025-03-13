На Рівненщині чадним газом отруїлися двоє жінок і двоє дітей: що відомо

У селі Замостище Рівненської області сталося отруєння чадним газом. Постраждали жінки 1971 та 2004 років народження, а також двоє дівчат 2007 та 2010 р.н.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Постраждалих госпіталізували до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом".

"Чадний газ утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Він абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до отруєння і смерті", — йдеться в повідомленні.

Для виявлення чадного газу необхідний спеціальний детектор.

Нагадаємо, в Києві підлітка вдарило струмом на даху електрички.

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