На Рівненщині четверо хуліганів напали на копа у нього вдома: поліцейський відстрілювався

На Рівненщині четверо хуліганів напали на копа у нього вдома: поліцейський відстрілювався

Компанія молодиків прийшла з’ясовувати стосунки до будинку правоохоронця.

У місті Сарни Рівненської області четверо хуліганів напали на слідчого поліції.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

Група молодиків після словесного конфлікту зі співробітником поліції вистежила його та пошкодила ворота на обійсті. Потім зловмисники з кулаками накинулася спочатку на правоохоронця, а потім і на його дружину. Аби захистити себе і родину, поліцейський застосував травматичну зброю. У результаті троє осіб отримали поранення. Двох із них госпіталізували до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Як повідомляє sarny.rayon, між компанією молодиків і поліцейським виник конфлікт біля місцевого магазину. Потім хлопці прийшли з’ясовувати стосунки до будинку правоохоронця.

Чотирьом учасникам нападу на поліцейського оголошено про підозру. Наразі суд уже обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту трьом фігурантам, ще одному — оберуть згодом.

Молодикам може загрожувати обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, що у Києві клофелінник затиснув руку копа у вікні авто та на високій швидкості протягнув пів кілометра.

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