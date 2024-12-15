На Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу, є поранені

У селі Великі Селища на Рівненщині між двома компаніями стався конфлікт, що завершився стріляниною.

Сьогодні вночі у селі Великі Селища Рівненської області між двома компаніями виник конфлікт, під час якого молодик з однієї з груп відкрив вогонь з автомату по представниках іншої.

Про це повідомило Рівненське районне управління поліції Відділення поліції 4 Рівненського РУП.

Стало відомо, що внаслідок стрілянини вогнепальні поранення отримали четверо хлопців. Постраждалих госпіталізували, за словами лікарів, їхньому життю нічого не загрожує.

Зловмисник одразу після інциденту втік з місця події. Однак правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження та розшукати за кілька годин. Наразі вирішується питання про затримання чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб. Поліція Рівненського районного управління продовжує розслідування.

Правоохоронці закликали усіх свідків події звернутися до поліції, аби допомогти встановити всі обставини злочину.

Нагадаємо, у місті Дубно на Рівненщині стався конфлікт між внутрішньо переміщеними особами та заступником директора місцевого коледжу, відповідальним за адміністративно-господарську роботу. Інцидент виник у гуртожитку, де проживають переселенці.

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