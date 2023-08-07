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На Рівненщині чоловік тікав до Білорусі, щоб просити політичного притулку: як його покарали

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На Рівненщині чоловік тікав до Білорусі, щоб просити політичного притулку: як його покарали

Кордон України з Білоруссю. Фото ілюстративне / Фото: ДПСУ

Чоловік хотів незаконно переправитися через кордон до Білорусі, щоб потім переїхати до РФ.

На Рівненщині суд покарав чоловіка, який намагався перетнути кордон України з Білоруссю, щоб просити у сусідній країни, звідки летять на нас ракети, політичний притулок.

Про це йдеться у Єдиному держреєстрі судових рішень.

У рішенні Дубровицького суду сказано, працівники ДПСУ виявили чоловіка у прикордонній смузі на околиці села Людинь Сарненського району 26 липня.

Чоловік визнав, що "намагався перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску, щоб потрапити до Білорусі та просити там політичного прихистку", а потім переїхати до Росії.

Він визнав свою провину та запевнив, що у вчиненому розкаюється. Суд визнав фігуранта винним в адміністративному правопорушенні та доручив сплатити штраф 3 400 гривень і судовий збір у розмірі 536 грн. Чи є фігурант ухилянтом і втікачем від мобілізації, або він мав для втечі якусь іншу причину, в рішенні суду не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що на кордоні Сумської області з РФ запрацював гуманітарний коридор для українців, які хочуть повернутися додому з Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1124
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