На Рівненщині чоловік отримав повістку і "зник": чим закінчилась мобілізація

У Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте понад рік ховався від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Сарненського районного суду Рівненської області від 26 липня 2024 року.

За даними суду, чоловік у березні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку для відправлення до військової частини, проте так і не прийшов до ТЦК, "зникнувши" на понад рік.

На суді житель Рівненщини провину не визнав. Він заявив, що нібито лише формально пройшов військово-лікарську комісію. Підсудний стверджував, що він хворіє, а тому переконував, що вчинив правильно, коли не прийшов до ТЦК. Також на суді він зазначив, що не планує мобілізовуватись до ЗСУ.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Читайте також: