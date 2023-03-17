На Рівненщині чоловік перевозив разом з овочами 350 кг бурштину на понад 1,5 млн грн

У Рівненській області поліцейські вилучили у чоловіка понад 350 кілограмів бурштину. Вартість напівдорогоцінного каміння оцінюють у понад 1,5 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі обласної Нацполіції.

Поліцейські на блокпосту зупинили автомобіль, за кермом якого був 29-річний житель села Заслуччя Сарненського району. Бурштин виявили під час обшуку авто. Каміння було сховане під мішками з овочами. Втім, водій відмовився показувати, що перевозить.

За словами пресофіцерки поліції області Юлії Мозоль, слідчі, що прибули на місце події, задокументували кримінальне правопорушення. Під час обшуку було вилучено бурштин. Він був розфасований у 19 господарських мішках, загальна вага яких 355 кілограмів.

За фактом незаконного перевезення бурштину чоловіку загрожує штраф від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 51-170 тис. грн, обмеження волі від двох до трьох років чи позбавлення волі на той самий термін.

Фото: Прес-служба МВС у Рівненській області

Як повідомлялося, на Львівщині лікарку (гінекологиню) судитимуть за недбале виконання службових обов'язків, що спричинило смерть новонародженого. У 38-річної лікарки на допологовому спостереженні перебувала вагітна жінка, яку обвинувачувана госпіталізувала та приймала пологи.

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