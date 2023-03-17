На Рівненщині чоловік перевозив разом з овочами 350 кг бурштину на понад 1,5 млн грн

Поліцейські відкрили провадження.
У Рівненській області поліцейські вилучили у чоловіка понад 350 кілограмів бурштину. Вартість напівдорогоцінного каміння оцінюють у понад 1,5 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі обласної Нацполіції.
Поліцейські на блокпосту зупинили автомобіль, за кермом якого був 29-річний житель села Заслуччя Сарненського району. Бурштин виявили під час обшуку авто. Каміння було сховане під мішками з овочами. Втім, водій відмовився показувати, що перевозить.
За словами пресофіцерки поліції області Юлії Мозоль, слідчі, що прибули на місце події, задокументували кримінальне правопорушення. Під час обшуку було вилучено бурштин. Він був розфасований у 19 господарських мішках, загальна вага яких 355 кілограмів.
За фактом незаконного перевезення бурштину чоловіку загрожує штраф від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 51-170 тис. грн, обмеження волі від двох до трьох років чи позбавлення волі на той самий термін.
Як повідомлялося, на Львівщині лікарку (гінекологиню) судитимуть за недбале виконання службових обов'язків, що спричинило смерть новонародженого. У 38-річної лікарки на допологовому спостереженні перебувала вагітна жінка, яку обвинувачувана госпіталізувала та приймала пологи.
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