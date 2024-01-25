На Рівненщині чоловік пів року уникав мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд": чим це закінчилось

У Рівненській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який від липня 2023 року уникав мобілізації. Свої дії чоловік пояснив тим, що "не мав грошей, щоб приїхати до ТЦК".

Про це йдеться у вироку Гощанського районного суду Рівненської області від 23 січня 2024 року.

За даними суду, чоловік 7 липня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Йому вручили бойову повістку і він повинен був прийти до ТЦК 13 липня, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що дійсно отримав бойову повістку, проте не прийшов до ТЦК, бо не мав грошей на проїзд. Також підсудний додав, що має певні проблеми зі здоров`ям через перелом гомілкової кістки зі зміщенням та повинен доглядати за мамою.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації через хвору дитину.

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