На Рівненщині 29-річний чоловік помер на третій день після мобілізації – ЗМІ

За словами рідних, 29-річний хлопець поїхав до лікарні, бо погано почувався, а опинився на ВЛК.

У Рівненській області житель села Батьків Дубенського району, 29-річний Ігор Мельник, помер на третій день після мобілізації.

Батьки хлопця розповіли, що 14 лютого їхній син вийшов з дому, щоб піти на прийом до лікаря, і так і не повернувся. Згодом він зателефонував до рідних і повідомив, що проходить військово-лікарську комісію (ВЛК). А вже 16 лютого батьки отримали страшну звістку – чоловік помер у психіатричній лікарні.

Як він там опинився, що кажуть медики таі чому обурені рідні – деталі історії наводить місцеве видання "ITV media".

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Сестра Ігоря Надія розповідає, що останні кілька днів хлопець погано почувався, тому вирішив піти до лікаря. Жінка запевняє, що її брат усе життя мав слабке здоров'я – високий тиск та епілепсію.

"У нього піднімався тиск. Він узяв документи і поїхав (до міста. – Ред.), щоб звернутися по допомогу до лікарні. Він узяв із собою близько 25 тис. грн", – пригадує сестра померлого.

За словами родичів, потім хлопець зник і не виходив на зв'язок. А 16 лютого їм повідомили про смерть Ігоря.

Рідні стверджують, що на тілі хлопця були травми й синці. "Рука переламана. Ноги сині. Рука взагалі в ключиці вибита", – стверджують вони.

Як Ігор опинився на ВЛК, а потім на полігоні – наразі невідомо. В довідці про смерть зазначено, що останні години свого життя він перебував в обласній психіатричній лікарні.

Що кажуть медики

За словами медичного директора закладу, до лікарні Ігоря привезли за направленням начальника медичної служби у стані алкогольного делірію.

"На тлі зловживання алкоголем... були зорові галюцинації, збудження. Цей стан був безповоротним. Були виражені зміни печінки, селезінки, нирок, наднирників і головне – дегенеративні зміни головного мозку", – стверджує лікар Анатолій Калинюк.

Через смерть пацієнта директор психіатричної лікарні зініціював службове розслідування. "Зроблено висновок, що вини працівників лікарні у смерті цього військовослужбовця немає", – зазначив директор Олексадр Задорожний.

У коментарі виданню в Рівненському обласному ТЦК відповіли, що для мобілізованих процес проходження ВЛК спрощений. І таких лікарів, як психіатр і нарколог, у переліку обов'язкових немає. В ТЦК запевняють, що якщо мобілізований не згоден з рішенням медкомісії, він має право оскаржити це.

Офіційного коментаря районного або обласного ТЦК щодо інциденту наразі не було.

Раніше повідомляли, що в Тернополі чоловік помер через 8 днів після мобілізації.

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