На Рівненщині 29-річний чоловік помер на третій день після мобілізації – ЗМІ

За словами рідних, 29-річний хлопець поїхав до лікарні, бо погано почувався, а опинився на ВЛК.
У Рівненській області житель села Батьків Дубенського району, 29-річний Ігор Мельник, помер на третій день після мобілізації.
Батьки хлопця розповіли, що 14 лютого їхній син вийшов з дому, щоб піти на прийом до лікаря, і так і не повернувся. Згодом він зателефонував до рідних і повідомив, що проходить військово-лікарську комісію (ВЛК). А вже 16 лютого батьки отримали страшну звістку – чоловік помер у психіатричній лікарні.
Як він там опинився, що кажуть медики таі чому обурені рідні – деталі історії наводить місцеве видання "ITV media".
Сестра Ігоря Надія розповідає, що останні кілька днів хлопець погано почувався, тому вирішив піти до лікаря. Жінка запевняє, що її брат усе життя мав слабке здоров'я – високий тиск та епілепсію.
"У нього піднімався тиск. Він узяв документи і поїхав (до міста. – Ред.), щоб звернутися по допомогу до лікарні. Він узяв із собою близько 25 тис. грн", – пригадує сестра померлого.
За словами родичів, потім хлопець зник і не виходив на зв'язок. А 16 лютого їм повідомили про смерть Ігоря.
Рідні стверджують, що на тілі хлопця були травми й синці. "Рука переламана. Ноги сині. Рука взагалі в ключиці вибита", – стверджують вони.
Як Ігор опинився на ВЛК, а потім на полігоні – наразі невідомо. В довідці про смерть зазначено, що останні години свого життя він перебував в обласній психіатричній лікарні.
Що кажуть медики
За словами медичного директора закладу, до лікарні Ігоря привезли за направленням начальника медичної служби у стані алкогольного делірію.
"На тлі зловживання алкоголем... були зорові галюцинації, збудження. Цей стан був безповоротним. Були виражені зміни печінки, селезінки, нирок, наднирників і головне – дегенеративні зміни головного мозку", – стверджує лікар Анатолій Калинюк.
Через смерть пацієнта директор психіатричної лікарні зініціював службове розслідування. "Зроблено висновок, що вини працівників лікарні у смерті цього військовослужбовця немає", – зазначив директор Олексадр Задорожний.
У коментарі виданню в Рівненському обласному ТЦК відповіли, що для мобілізованих процес проходження ВЛК спрощений. І таких лікарів, як психіатр і нарколог, у переліку обов'язкових немає. В ТЦК запевняють, що якщо мобілізований не згоден з рішенням медкомісії, він має право оскаржити це.
Офіційного коментаря районного або обласного ТЦК щодо інциденту наразі не було.
Раніше повідомляли, що в Тернополі чоловік помер через 8 днів після мобілізації.
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