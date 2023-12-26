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На Рівненщині чоловік попросив посадити його до в'язниці замість мобілізації до армії

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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На Рівненщині чоловік попросив посадити його до в'язниці замість мобілізації до армії

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Чоловік є учасником бойових дій та уже тікав зі служби.

У Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду Рівненської області. 

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У травні 2023 року він отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. 

На суді чоловік пояснив, що він не хоче служити в армії через хвору матір. Він зазначив, що готовий сісти до в'язниці, лише б його не призвали до ЗСУ. 

"Він не бажає виконувати військовий обов`язок і готовий відбувати реальний термін покарання замість перебування в армії, хоч при цьому матір залишиться сама. Він є учасником бойових дій, був судимий за самовільне залишення служби, відбув іспитовий строк і з 2016 року не служив та не буде. Просить призначити мінімальне покарання", - йдеться у матеріалах суду. 

Чоловіка визнали винним за ст.336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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Дата публікації
Перегляди
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