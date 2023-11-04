На Рівненщині чоловік проник до чужого будинку і зґвалтував вагітну жінку

На Рівненщині судили 34-річного чоловіка, який вночі вдерся до чужого будинку і зґвалтував вагітну жінку. Йому призначили шість років тюрми, а також зобов’язали виплатити потерпілій 100 тисяч грн.

Про це повідомляє ZAXID.net.

Як йдеться у вироку Сарненського райсуду, насильство над жінкою чоловік вчинив вночі, 20 червня. Вагітна жінка на той час перебувала вдома сама. Чоловік, маючи фізичну перевагу, закрив жінці рота та здушив шию, аби вона не могла покликати на допомогу, після чого зґвалтував і втік.

У суді чоловік намагався виправдатись. Він розповів, що тієї ночі пішов до будинку, де раніше мешкав його знайомий. Йому начебто відчинила постраждала жінка. Також він запевнив, що начебто спершу не зрозумів, що вона була вагітна.

Натомість постраждала жінка розповіла, що дверей нікому не відчиняла, а прокинулась від того, що її хтось намагається роздягнути. Жінка пручалась, але зловмисник почав її душити. Після скоєного він вийшов на кухню, а потерпіла вибігла на вулицю і почала кликати на допомогу.

Зловмисника визнали винним у порушенні ч.2 ст. 152 ККУ (зґвалтування) і призначили шість років та один місяць ув’язнення. Окрім цього, суддя також задовольнила цивільний позов і постановила виплатити потерпілій жінці 100 тисяч грн моральної компенсації. За проведені експертизи зловмисник повинен відшкодувати 44 тисячі грн.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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