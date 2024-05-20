На Рівненщині чоловік розбив скло в елітній автівці підприємця та кинув гранату (фото)

Наразі встановлюється особа, яка може бути причетна до злочину.

На Рівненщині чоловік розбив скло в автівці підприємця та кинув туди гранату. Автомобіль цієї миті стояв поблизу багатоповерхівки.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Як стало відомо, інцидент стався близько 11:30. Правоохоронці з’ясували, що 58-річний мешканець Рівного виявив в своєму автомобілі Range Rover гранату “РГД-5”.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Поліцейські встановили, що невідома особа розбила заднє скло автомобіля, який був припаркований у дворі поблизу багатоповерхівки та кинула в салон гранату. Вибухотехніки привели боєприпас “РГД-5” у безпечний стан. З’ясувалося, що запал був уже використаний, відтак вибухової речовини в ньому не було”, - розповіли в Нацполіції області.

Наразі встановлюється особа, яка може бути причетна до злочину. Розпочато досудове розслідування за двома статтями КК України: ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження із бойовими припасами) й ст. 195 (погроза знищення майна”).

Нагадаємо, що на Львівщині 24-річний хлопець підірвав гранату та помер на місці.

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