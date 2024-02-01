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На Рівненщині чоловік у ТЦК категорично відмовився брати повістку і уник мобілізації

На Рівненщині чоловік у ТЦК категорично відмовився брати повістку і уник мобілізації

На Рівненщині чоловік ухилився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину не визнав.

У Рівненській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який у приміщення ТЦК (територіального центру комплектування - ред.) відмовився від отримання бойової повістки та ухилився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Гощанського райсуду Рівненської області. 

За даними суду, 17 травня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії під час дії воєнного стану. Йому вручили повістку на 22 травня, проте чоловік категорично відмовився від неї та ухилився від мобілізації. 

На суді підозрюваний провину не визнав. Він заявив, що у нього "є багато хронічних хвороб, які ВЛК не врахувала". Водночас підсудний рішення комісії ніде не оскаржував. 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 4 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 2 роки іспитового. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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