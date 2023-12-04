На Рівненщині чоловік у ТЦК письмово відмовився від повістки та мобілізації: чи покарав його суд

Чоловік провину визнав та розкаявся.
У Рівненській області чоловік у приміщенні ТЦК і СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ред.) письмово відмовився від повістки. За це його засудили до іспитового терміну.
Про це йдеться у вироку Березнівського районного суду Рівненської області.
За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прибути на службу у вересні 2023 року, проте ухилився.
На суді чоловік пояснив, що йому справді вручали повістку, проте він відмовився. Житель Рівненщини пояснив, що у його дружини були тяжкі пологи і він допомагає їй та двом маленьким дітям. Також чоловік скаржився на проблеми зі здоров'ям.
"Зазначив, що має захворювання суглобів, однак під час проходження військово-лікарської комісії його медичні документи не витребовувались і не перевірялись. У вчиненому щиро розкаявся", - йдеться у матеріалах суду.
Чоловік додав, що він дійсно написав заяву, в якій відмовився від мобілізації.
Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши на один рік іспитового.
Нагадаємо, у Києві до 3 років позбавлення волі засудили переселенця з окупованого Луганська, який відмовився від мобілізації та хотів виїхати за кордон.
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