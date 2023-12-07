На Рівненщині чоловік у ТЦК відмовився брати повістку: чим це закінчилось

У Рівненській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який у ТЦК і СП (територіального центру комплектування і соціальної підтримки - ред.) відмовився брати повістку.

Про це йдеться у вироку Зарічненського районного суду Рівненської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прийти до військкомату 22 червня 2023 року, проте проігнорував призов в армію.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що навмисно не прийшов до ТЦК і СП.

Також суду показали акт, в якому призовник категорично відмовився отримувати повістку та мобілізовуватись до ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, полковник запасу висловився щодо мобілізації в Україні.

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