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На Рівненщині чоловік у ТЦК відмовився брати повістку: чим це закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Рівненщині чоловік у ТЦК відмовився брати повістку: чим це закінчилось

На Рівненщині судили ухилянта від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Рівненській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який у ТЦК і СП (територіального центру комплектування і соціальної підтримки - ред.) відмовився брати повістку. 

Про це йдеться у вироку Зарічненського районного суду Рівненської області. 

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прийти до військкомату 22 червня 2023 року, проте проігнорував призов в армію. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що навмисно не прийшов до ТЦК і СП. 

Також суду показали акт, в якому призовник категорично відмовився отримувати повістку та мобілізовуватись до ЗСУ. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, полковник запасу висловився щодо мобілізації в Україні

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Дата публікації
Перегляди
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