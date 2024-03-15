На Рівненщині чоловік викликав копів, щоб знайшли викрадений пакетик з наркотиками

Згодом чоловік зізнався, що викликав поліцейських, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти.

На Рівненщині чоловік викликав копів і поскаржився, що друзі вкрали у нього пакетик з коноплею.

Про це пише Патрульна поліція Рівненської області.

37-річний мешканець селища Смига попросив просив відшукати вкрадений пакетит з наркотиками. У крадіжці він підозрював знайомих, які гостювали у нього напередодні.

Правоохоронці виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Згодом чоловік зізнався, що викликав поліцейських, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти.

"На забудькуватого громадянина інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КупАП", – йдеться в повідомленні. Чи покарають його за зберігання наркотиків, не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що на Волині прикордонники приземлили дрон з 22 кг наркотиків.

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