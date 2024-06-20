На Рівненщині чоловік "замінував" сільраду: йому загрожує кримінальна відповідальність

У середу, 19 червня, 45-річний житель селища Соснове зателефонував на "103" й повідомив, що має у себе тротил та збирається підірвати будівлю селищної ради. На місце негайно прибули поліцейські відділення №4 (м. Березне), фахівці-вибухотехніки, кінологи та співробітники ДСНС.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

"Із двоповерхового адмінприміщення, на першому поверсі якого розташований Центр первинної медико-санітарної допомоги, а на другому – селищна рада, евакуювали увесь персонал та громадян – орієнтовно 30 людей. Після ретельного обстеження жодних небезпечних предметів чи вибухівки не виявили", – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці оперативно розшукали заявника. Чоловік перебував біля свого будинку та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Свідки кажуть, що того дня житель приходив до сільради, лаявся та кричав, адже був незадоволений роботою місцевої влади.

"Слідчі відділення поліції №4 розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності", – резюмували у поліції.

На Рівненщині чоловік "замінував" селищну раду

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва студенти коледжу повідомили на спецлінію поліції про замінування навчального закладу. Правоохоронці не знайшли вибухівки, натомість знайшли тих, хто до них звертався.

Читайте також: