На Рівненщині дві компанії пішли лава на лаву: поліція відкрила 6 кримінальних справ

Одразу шість кримінальних проваджень відкрили правоохоронці через бійку селян на Рівненщині, йдеться в ТСН.

У селі Передброди на вулиці вийшли з'ясовувати стосунки кілька десятків хлопців і чоловіків. У поліції кажуть, між двома компаніями неприязні стосунки вже були тривалий час, та лава на лаву вони пішли лише зараз. Не минулося без потерпілих.

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Утихомирювати селян довелося копам, усі особи причетних установили.

Найцікавіше: чому саме селяни почали ворогувати та битися - вони самі до пуття пояснити не змогли.

Нагадаємо, напередодні у Рівненській області, в селі Біла Криниця діти під час прогулянки знайшли пакет з протипіхотними мінами, які виявились навчальними.

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