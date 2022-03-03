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На Рівненщині троє військових хотіли продати спальні мішки, виготовлені для ЗСУ — соцмережі

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На Рівненщині троє військових хотіли продати спальні мішки, виготовлені для ЗСУ — соцмережі

скриншот з відео

Зазначимо, що офіційного підтвердження ні від Нацполіції, ні від ЗСУ не було.

У Дубні на Рівненщині троє військових намагалися продати волонтерам спальні мішки, які є власністю Міноборони України.

Про це повідомив волонтер Олександр Власюк.

"Ми збираємо гроші, волонтеримо, а ці два п**и продали мені (спальні. — Ред.) мішки: 20 мішків по 500 грн. А замовник — Міністерство оборони України. В цей надважкий, воєнний час, коли вся Україна згуртувалася і підтримує нашу армію хто чим може, ось ці троє вирішили підзаробити", — зазначають на відео обурені волонтери.

Самі військові на відео спочатку заперечували, що хотіли продати спальні мішки, проте згодом визнали це.

Зазначимо, що офіційних коментарів з приводу цього інциденту ні від Нацполіції, ні від військових, зокрема Оперативного командування "Захід", не було.

Нагадаємо, що у Рівному у двох нетверезих водійок конфіскували автівки на потреби армії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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