На Рівненщині троє військових хотіли продати спальні мішки, виготовлені для ЗСУ — соцмережі

Зазначимо, що офіційного підтвердження ні від Нацполіції, ні від ЗСУ не було.

У Дубні на Рівненщині троє військових намагалися продати волонтерам спальні мішки, які є власністю Міноборони України.

Про це повідомив волонтер Олександр Власюк.

"Ми збираємо гроші, волонтеримо, а ці два п**и продали мені (спальні. — Ред.) мішки: 20 мішків по 500 грн. А замовник — Міністерство оборони України. В цей надважкий, воєнний час, коли вся Україна згуртувалася і підтримує нашу армію хто чим може, ось ці троє вирішили підзаробити", — зазначають на відео обурені волонтери.

Самі військові на відео спочатку заперечували, що хотіли продати спальні мішки, проте згодом визнали це.

Зазначимо, що офіційних коментарів з приводу цього інциденту ні від Нацполіції, ні від військових, зокрема Оперативного командування "Захід", не було.

Нагадаємо, що у Рівному у двох нетверезих водійок конфіскували автівки на потреби армії.