На Рівненщині фура переїхала пішохода, який лежав на трасі

Поліція встановляє всі обставини трагедії.
На автодорозі "Київ-Чоп", неподалік міста Корець, водій вантажівки наїхав на чоловіка, який лежав на проїзній частині.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
Поліцейські встановили особу загиблого — ним виявився 43-річний житель Дніпра.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України.
Автомобіль із механічними пошкодженнями вилучений.
Тіло загиблого відправлено для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.
Нагадаємо, у Рівненській області сталася ДТП - троє загиблих.
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