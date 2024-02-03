На Рівненщині фура переїхала пішохода, який лежав на трасі

На автодорозі "Київ-Чоп", неподалік міста Корець, водій вантажівки наїхав на чоловіка, який лежав на проїзній частині.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили особу загиблого — ним виявився 43-річний житель Дніпра.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України.

Автомобіль із механічними пошкодженнями вилучений.

Тіло загиблого відправлено для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Нагадаємо, у Рівненській області сталася ДТП - троє загиблих.

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