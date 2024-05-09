На Рівненщині горе-крадій консервації застряг у вікні підвалу: що йому завадило вилізти (фото)

Зловмисник виклав із погреба усю консервацію господині, а це чимала кількість – аж 143 банки. Проте загородив ними ж вихід і застряг.
На Рівненщині 64-річний чоловік заліз у погріб до місцевої жительки і виніс всю консервацію. Проте зі зловмисником стався конфуз – краденим він загородив собі вихід і не зміг вибратися назад.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
Зловмисник пробрався у приміщення через вікно, адже двері були замкнені.
Звідти виклав усю консервацію господині, а це чимала кількість – аж 143 банки.
Однак вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, адже заблокував собі вихід краденим. Жінка виявила непроханого гостя вдосвіта, коли поралася до господарству.
Чоловіка затримали, нині він перебуває в слідчому ізоляторі. Чому "пішов" на злочин – не пояснює. Втім, навіть за такий злочин наразі йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Згодом у поліції уточнили, що суд задовольнив клопотання слідчого та обрав чоловікові запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 60 560 гривень.
Раніше повідомлялося, що у Полтаві жінка 19 разів брала у одному й тому ж магазині продукти і не платила.
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