На Рівненщині горе-крадій консервації застряг у вікні підвалу: що йому завадило вилізти (фото)

Зловмисник виклав із погреба усю консервацію господині, а це чимала кількість – аж 143 банки. Проте загородив ними ж вихід і застряг.

На Рівненщині 64-річний чоловік заліз у погріб до місцевої жительки і виніс всю консервацію. Проте зі зловмисником стався конфуз – краденим він загородив собі вихід і не зміг вибратися назад.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Зловмисник пробрався у приміщення через вікно, адже двері були замкнені.

Вікно у погребі, в якому застряг зловмисник

Звідти виклав усю консервацію господині, а це чимала кількість – аж 143 банки.

Господиня мала у погребі чималий запас консервації

Однак вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, адже заблокував собі вихід краденим. Жінка виявила непроханого гостя вдосвіта, коли поралася до господарству.

Чоловіка затримали, нині він перебуває в слідчому ізоляторі. Чому "пішов" на злочин – не пояснює. Втім, навіть за такий злочин наразі йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Згодом у поліції уточнили, що суд задовольнив клопотання слідчого та обрав чоловікові запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 60 560 гривень.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві жінка 19 разів брала у одному й тому ж магазині продукти і не платила.

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