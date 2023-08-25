На Рівненщині горе-матір жорстоко втопила у кар’єрі двох синів: деталі трагедії

У Рівненській області 42-річна мати топила двох малолітніх синів у водоймі кар’єру. Дітям було шість та сім років.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури та відділі комунікації поліції.

Правоохоронці встановили, інцидент стався 23 серпня близько 11:00 у Вараському районі. Мати разом зі своїми синами пішла до місцевого кар’єру, аби купатися. Втім, кажуть в прокуратурі, вона "вирішила позбавити дітей життя шляхом утоплення",

"Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько дітей. Одного із синів він зумів дістати самотужки. Втім, реанімаційні заходи не допомогли врятувати хлопчика. Іншу загиблу дитину дістали водолази.

У поліції повідомили, що жінку затримали. У скоєному горе-матір зізналася. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві своїх дітей. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до 15 років або довічне позбавленням волі. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Деталі трагедії

Тим часом видання "Суспільне" пише, що трагедія сталася у селі Сопачів. За словами старости села Сергія Бойко, який допомагав реанімувати дитину, жінка вела себе неадекватно.

"Вона сиділа, тупо посміхалася. Видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи, де друга дитина? Вона не казала спочатку. Потім розповіла, що кинула його далі", - згадує Бойко.

Зазначається, що мати дітей до грудня 2022-го працювала вчителькою англійської мови у місцевому ліцеї. Шість років перебувала у декреті, але після виходу на роботу звільнилася.

"Медична книжка була завірена, була печатка "допущено до роботи", все. Без медкнижки ми б не могли її допустити до праці. Я не лікар і не знаю... Коли ми з нею спілкувалися, вона сказала, що не може працювати, що у неї немає сили з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власним бажанням", - розповів директор навчального закладу Василь Савчук.

Першого вересня 6-річний Михайло та 7-річний Даниїл цієї осені мали йти до першого класу цього ліцею.

Як повідомлялося 22 серпня поблизу села Бродецьке Хмільницького району на Вінниччині зіткнулися ВАЗ із вантажним автомобілем DAF. У салоні легковика було 12 осіб. Усі вони загинули. Серед загиблих - шість дітей віком від 2 до 12 років.

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