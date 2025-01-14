На Рівненщині лось вперше потрапив до фотопастки: нацпарк поділився цікавими кадрами

Зустріти лося в дикій природі є великою удачею, адже вони мають розвинені органи почуттів і легко уникають потенційної небезпеки.

У Рівненській області природоохоронцям вперше вдалося за допомогою прихованої камери зафільмувати одного з найвеличніших мешканців лісу – лося (Alces alces).

Про це повідомили співробітники Дермансько-Острозького національного парку в соціальній мережі Facebook.

"Ми завжди знали, що в нашому парку мешкають лосі, але вперше нам вдалося зафіксувати одного з цих величних звірів за допомогою фотопастки! Це найбільший представник родини оленевих, відомий своїми масивними розлогими рогами у самців і дивовижною витривалістю", – йдеться у повідомленні.

Працівниці нацпарку нагадали, що лосі мешкають у лісах, болотах і заплавних луках. Це травоїдні тварини, до раціону яких входять гілки дерев і трави, а взимку — кора й молоді пагони дерев та кущів. Самці лосів зазвичай більші за самиць, їхній зріст у холці може сягати 2 метрів, а вага – до 600 кг.

Втім, попри великі габарити лосі є гарними плавцями і можуть долати навіть значні водні перешкоди. Ба більше, вони мають дуже розвинені слух і нюх, що дозволяє їм легко уникати небезпеки навіть у густих лісах. Водночас для спостерігачів за живою природою це є значною перешкодою для зустрічі з лосем.

"Завдяки фотопасткам ми кожного разу переконуємося, наскільки багатий і різноманітний наш природний парк, і пишаємося тим, що такі неймовірні створіння знаходять тут свій дім", – зазначили співробітники Дермансько-Острозького національного парку.

Нагадаємо, на Уралі лось атакував літню жінку у спальному районі міста посеред білого дня. Після нападу сохатий утік до лісу, а жертва відбулася синцями.

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