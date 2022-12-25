На Рівненщині молода сім'я отруїлася чадним газом: 5-річна дівчинка загинула

Реанімаційні заходи не допомогли — на жаль, дитина загинула.

У місті Дубно Рівненської області чадним газом отруїлися молоде подружжя та їхня п'ятирічна дитина.

Про це інформує поліція Рівненської області.

Сьогодні вранці, 25 грудня, до лікарні доправили 26-річну матір, 28-річного батька та їхню п’ятирічну донечку із діагнозом отруєння чадним газом. Внаслідок проведених реанімаційних заходів врятувати життя дівчинці не вдалося.

У будинку на місці події працює слідчо-оперативна група та відповідні служби. Усі обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом. Найбільше випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях.

Зокрема, збільшилась кількість нещасних випадків, пов'язаних з експлуатацією генераторів. Так, на Івано-Франківщині родина отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора. До лікарні госпіталізували 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.

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