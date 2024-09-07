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На Рівненщині мотоцикліст переїхав на смерть велосипедиста, який лежав на дорозі

На Рівненщині мотоцикліст переїхав на смерть велосипедиста, який лежав на дорозі

На місці аварії

Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

У Рівненській області сталася смертельна ДТП - велосипедист загинув, а мотоцикліста госпіталізували.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Відомо, що ДТП сталася на трасі "Городище - Рівне - Старокостянтинів" неподалік села Рокитне Костопільської громади.

72-річний житель Костополя на мотоциклі Viper наїхав на чоловіка, який разом із велосипедом лежав на проїжджій частині. Мотоцикліст упав і травмувався, його із забоями та ранами госпіталізували.

Велосипедиста також відвезли до медзакладу, де під час проведення реанімаційних заходів він помер. Поліцейські встановлюють його особу, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Прикарпатті 22-річна водійка мікроавтобуса на смерть збила чоловіка.

А на Буковині в смертельній аварії загинув 12-річний велосипедист. Правоохоронці встановили, що на хлопця наїхав 60-річний водій. 

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