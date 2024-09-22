На Рівненщині нелюд прив'язав собаку до мотоцикла і тягнув її по дорозі

Правоохоронці одразу відреагували на цей інцидент, розпочавши перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною.

На Рівненщині чоловік жорстоко поводився із собакою, він прив’язав її до мотоцикла і тягнув по дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Згідно з повідомленням правоохоронців, відео було виявлено під час моніторингу інтернету. Після чого на місце події негайно відправили поліцейського офіцера Зарічненської територіальної громади. Наразі ведуться слідчі дії, щоб встановити особу зловмисника та обставини події.

Попередньо правоохоронці повідомляють, що тварина залишилася живою. Офіційне розслідування триває, поліція закликає свідків інциденту надати додаткову інформацію для швидшого встановлення всіх деталей цієї поді.

Нагадаємо, на Рівненщині олень на ім'я Борис став місцевою зіркою, вільно гуляючи вулицями та йдучи на контакт з людьми. Він навіть став улюбленцем магазинів і з'явився в соцмережах та на телебаченні.

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