На Рівненщині невідомі вандали розгромили надгробки на цвинтарі (фото)

Зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі до трьох років.

На Рівненщині невідомі вандали розтрощили вісім надгробків на цвинтарі.

Про це інформує поліція Рівненської області.

Інцидент стався у селі Кураш Сарненського (колишнього Дубровицького) району.

За словами правоохоронців, зловмисники сплюндрували могили уночі. Злочин виявили місцеві жителі, які після богослужіння в церкві прийшли відвідати могили рідних.

"Чоловік приїхав з Сарн на могилу свого родича та й побачив усе це. Там понищено вісім могил. Пам'ятники повалені, але жоден не розбитий, слава Богу, бо були б великі затрати для людей. Хоча не має значення, розбиті чи ні — це варварство, щоб таке зробити, нічого святого немає", — зазначив місцевий староста Микола Дашук у коментарі "Суспільному".

Своєю чергою поліція вилучила речові докази та опитала можливих свідків. До пошуку зловмисників залучали службову собаку. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 ККУ — "наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, що у Кривому Розі підлітки розгромили одне з місцевих кладовищ.