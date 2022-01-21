На Рівненщині оголосили карантин у чотирьох селах через скаженого кота

На Рівненщині оголосили карантин у чотирьох селах через скаженого кота

Загрозливою зоною визнано територію в радіусі 6 кілометрів.

У Рівненській області на території чотирьох населених пунктів оголошено карантин через виявлений сказ у безпритульного кота.

Про це у п’ятницю, 21 січня, повідомили на сайті Острозької міської ради.

Відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, в селі Новомалин та довколишніх населених пунктах, які входять у загрозливу зону, запроваджено карантинні обмеження по сказу.

Як ідеться у повідомленні, загрозливою зоною визнано територію в радіусі 6 кілометрів: окрім села Новомалин - села Ілляшівка, Лючин та Дерев’янче Острозької міської територіальної громади; а також угіддя мисливського господарства ТОВ “Верхівське”.

Нагадаємо, раніше у місті Рівне на вулиці Молодіжній кошеня, в якого виявили сказ, покусало 7-річного хлопчика. Дитині надавали медичну допомогу.

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