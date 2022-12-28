На Рівненщині під час пологів померла 20-річна дівчина та її син: у лікарні кажуть, що невинуваті

На Рівненщині під час пологів померла 20-річна дівчина та її немовля. Трагічний випадок стався 29 листопада у Сарненській районній лікарні. У поліції розпочали досудове розслідування за цим фактом, тим часом лікарі ствержують, що діяли згідно із затвердженими протоколами та стандартами.

Медичний директор лікарні Віктор Пістоль розповів виданню "Рівне Медіа", що згідно з попередніми висновками паталогоанатомів, у дівчини стався розрив аневризми судин головного мозку та кроволивив у мозок.

Лікар порівняв патологію із "бомбою сповільненої дії".

"Відповідно це є бомба сповільненої дії... Це патологія, з якою будь-яка людина може прожити 10 чи навіть 40 років. Проте при певних ситуаціях судина розривається, відповідно крововилив йде у мозок, і людина помирає, - каже Пістоль.

Відповідно до протоколу патологоанатомічного дослідження причина смерті немовляти - асфіксія.

"Якщо є порушення у породіллі, то там є чинники, які можуть вплинути на смерть дитини. Це лічені секунди, хвилини", - додав директор лікарні.

Пістоль заявив, що лікарі діяли згідно з затвердженими протоколами та стандартами. Однак службове розслідування там все ж проведуть.

"Службове розслідування проводиться у будь-якому випадку. Це трагічна ситуація. І потрібно до цього підходити дуже уважно та виважено. Однозначно буде проведена службове розслідування на виявлення невчасних чи неправомірних дій. Але попередньо цього не було", - стверджує лікар.

Нагадаємо, що слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України - неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, у рамках якого встановлюються усі обставини події.

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