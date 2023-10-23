На Рівненщині поліцейська на позашляховику на смерть збила жінку на переході

У Рівненській області працівниця поліції за кермом позашляховика на смерть збила жінку на переході.

Про це передає пресслужба Нацполіції регіону.

ДТП сталася у місті Здолбунів поблизу Рівного увечері, 21 жовтня.

"Водійка позашляховика Nissan X-Trail допустила наїзд на 58-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході", – йдеться в повідомленні.

Водійкою виявилася 30-річна співробітниця одного з відділень поліції області, яка перебувала поза службою. У поліції запевняють, що, за результатами огляду на стан сп'яніння, водійка була твереза.

Постраждалу жінку госпіталізували у реанімацію. Наступного дня, 22 жовтня, вона померла.

За цим фактом розпочато досудове розслідування, яке здійснюють слідчі теруправління ДБР.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 жовтня на в'їзді до Києва авто збило на смерть військового на блокпосту.

Читайте також: