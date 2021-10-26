На Рівненщині поліція склала протокол на медиків за вакцинацію від COVID-19 у кафе — соцмережі

На Рівненщині поліція склала протокол на медиків за вакцинацію від COVID-19 у кафе — соцмережі

Начебто правоохоронці склали протокол на медиків за порушення вимог карантинних обмежень

У селищі Гоща на Рівненщині бригада медиків ПМСД (первинно медико-санітарної допомоги) організувала додатковий мобільний пункт вакцинації від коронавірусу у кафе, проте це начебто не сподобалося правоохоронцям.

Про це у Facebook розповів місцевий житель Василь Бук.

За його словами, тимчасовий пункт щеплення облаштували на території кафе, яке у цей час не працювало. Вакцинуватися прийшли декілька десятків людей, які працюють на сусідніх підприємствах та організаціях.

"Під час процесу роботи пункту на територію кафе завітали правоохоронці і висловили свою стурбованість людською активністю біля закладу, на що їм було пояснено, що проводиться вакцинація. Після цього, вони склали протокол за порушення вимог карантинних обмежень", — розповів чоловік.

У поліції Рівненської області поки не підтвердили цей інцидент.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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