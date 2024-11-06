На Рівненщині потяг наїхав на чоловіка: подробиці трагедії (фото)

У Радивилові внаслідок наїзду потяга загинув чоловік, особу якого поліція наразі встановлює.

Про це повідомила Поліція Рівненської області.

"Повідомлення надійшло до поліції 5 листопада близько 22:20. Поліцейським машиніст розповів, що невідомий йшов вдовж колії, а потому раптово вийшов на неї. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Чоловік від отриманих травм загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування, у рамках якого встановлюються обставини події та особа загиблого.

Фото: Поліція Рівненської області

Прикмети чоловіка: віком 65-70 років, середнього зросту, сиве волосся із залисинами. Був одягнений у чорну шапку, синю куртку, сірий піджак, сіру кофту з білими вставками, сині штани та чорні черевики.

Фото: Поліція Рівненської області

Фото: Поліція Рівненської області

Фото: Поліція Рівненської області

Нагадаємо, у київському метро 6 листопада раптово стало зле чоловіку. Його намагалися реанімувати поліцейські та медики швидкої, однак врятувати життя не вдалося. Пасажир помер на станції "Поштова площа".

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